Число умерших из-за пожара в больнице Красноярска увеличилось до трех

Еще два человека, пострадавших при пожаре в больнице № 20 в Красноярске, скончались. Об этом 12 января ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

Днем ранее сообщалось о смерти одной из пострадавших, таким образом, число жертв пожара увеличилось до трех.

«Подтверждаем, что еще два человека, пострадавших при пожаре, скончались», — говорится в сообщении.

Пожар произошел 29 декабря. В результате пострадали пять человек. Четверо из них были госпитализированы в ожоговое отделение Красноярской краевой больницы в стабильно тяжелом состоянии. Один продолжил лечение в больнице № 20.

Площадь пожара составила около 5 кв. м. Из здания были эвакуированы 112 человек. Сообщалось, что при пожаре была повреждена одна палата. По данным Минздрава, работа медучреждения полностью восстановлена.

Краевая прокуратура сообщала, что, по предварительным данным, пожар произошел в момент зарядки телефона, который лежал под матрасом.