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В Красноярске потушен пожар в госпитале для больных COVID-19

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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Красноярске в госпитале для больных COVID-19. Об этом сообщили в ведомстве в среду, 29 декабря.

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«29 декабря в 14:34 мск поступило сообщение о пожаре в терапевтическом корпусе больницы г. Красноярска», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, горели личные вещи в палате на четвертом этаже, площадь пожара составила 5 кв. м. Огонь был ликвидирован в 15:01.

«По предварительным данным, на пожаре пострадали пять человек», — добавили в МЧС.

Из госпиталя из-за возгорания были эвакуированы 112 человек. Ранее в среду сообщалось, что при пожаре пострадали четыре человека.

24 декабря после гибели двух пациенток при пожаре, произошедшем в реанимации инфекционной больницы им. А.М. Ничоги в Астрахани, было возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной пожара названо замыкание электропроводки в изолированном боксе.

Возгорание в реанимационном отделении произошло в тот же день. Несколько десятков пациентов были эвакуированы. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух пациенток.

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