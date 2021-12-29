Названа предварительная причина пожара в госпитале в Красноярске

По предварительным данным, пожар в красноярском госпитале для заболевших COVID-19 произошел во время зарядки телефона. Об этом 29 декабря сообщает краевая прокуратура.

«Предварительно, возгорание произошло в момент зарядки пациентом телефона, который лежал под матрасом. Все пациенты палаты приняли меры к тушению огня, а пожарные окончательно всё потушили», — говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в медучреждении поступило в МЧС в 14:34 мск в среду. По данным МЧС, горели личные вещи в палате на четвертом этаже, площадь пожара составила 5 кв. м. Огонь был ликвидирован в 15:01.

Из госпиталя были эвакуированы 112 человек. По предварительный данным, при пожаре пострадали пять человек. По данным прокуратуры, состояние пострадавших средней тяжести.

По данному факту начата проверка.