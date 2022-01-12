Юрист напомнила об уголовном наказании за ложное сообщение о терактах

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 Уголовного кодекса РФ. Об этом 12 января рассказала «Известиям» управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория Шакина.

«Виновный не просто совершает хулиганство по телефону — он умышленно излагает факты, касающиеся террористических актов, посягая тем самым на общественный порядок и безопасность», — рассказала Шакина.

Юрист отметила, что за ложное сообщение о взрыве и поджоге из хулиганских побуждений грозит штраф до 500 тыс. рублей, ограничение свободы или принудительные работы на срок до 3 лет.

«Лишить свободы на срок до 5 лет могут за такое сообщение в отношении объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц, банков и так далее. Сообщение с целью дестабилизации деятельности органов власти влечет наказание до 8 лет лишения свободы. Если в результате погиб человек, то максимальный срок лишения свободы еще выше — 10 лет», — добавила Шакина.

Шакина указала, что привлечь по указанной статье могут и детей, достигших 14 лет. Вместе с уголовной ответственностью злоумышленнику грозит и материальная — она связана с возмещением всех затрат за выезд спецслужб.

«За ребенка материальный ущерб возмещают родители или иные законные представители, если его доходов или имущества недостаточно», — добавила Шакина.

Ранее в этот день в Екатеринбурге 151 школа была эвакуирована из-за сообщений о минировании. Сотрудники правоохранительных органов не нашли в учебных учреждениях ничего подозрительного.

Как сообщила «Известиям» бабушка ученицы гимназии № 108, она узнала о проходящей эвакуации от детей, которые покидали здание учреждения. Никаких официальных объявлений не было, рассказала женщина. Она отметила, что детей попросили покинуть здание как можно скорее и предупредили об отмене занятий. Эвакуация шла настолько спешно, что учителя потребовали, чтобы дети надевали верхнюю одежду, только когда покинут здание.