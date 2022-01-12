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Юрист напомнила об уголовном наказании за ложное сообщение о терактах

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За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 Уголовного кодекса РФ. Об этом 12 января рассказала «Известиям» управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория Шакина.

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«Виновный не просто совершает хулиганство по телефону — он умышленно излагает факты, касающиеся террористических актов, посягая тем самым на общественный порядок и безопасность», — рассказала Шакина.

Юрист отметила, что за ложное сообщение о взрыве и поджоге из хулиганских побуждений грозит штраф до 500 тыс. рублей, ограничение свободы или принудительные работы на срок до 3 лет.

«Лишить свободы на срок до 5 лет могут за такое сообщение в отношении объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц, банков и так далее. Сообщение с целью дестабилизации деятельности органов власти влечет наказание до 8 лет лишения свободы. Если в результате погиб человек, то максимальный срок лишения свободы еще выше — 10 лет», — добавила Шакина.

Шакина указала, что привлечь по указанной статье могут и детей, достигших 14 лет. Вместе с уголовной ответственностью злоумышленнику грозит и материальная — она связана с возмещением всех затрат за выезд спецслужб.

«За ребенка материальный ущерб возмещают родители или иные законные представители, если его доходов или имущества недостаточно», — добавила Шакина.

Ранее в этот день в Екатеринбурге 151 школа была эвакуирована из-за сообщений о минировании. Сотрудники правоохранительных органов не нашли в учебных учреждениях ничего подозрительного.

Как сообщила «Известиям» бабушка ученицы гимназии № 108, она узнала о проходящей эвакуации от детей, которые покидали здание учреждения. Никаких официальных объявлений не было, рассказала женщина. Она отметила, что детей попросили покинуть здание как можно скорее и предупредили об отмене занятий. Эвакуация шла настолько спешно, что учителя потребовали, чтобы дети надевали верхнюю одежду, только когда покинут здание.

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