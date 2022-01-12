В Брюсселе в среду, 12 января, началось заседание Совета Россия–НАТО. Перед переговорами замглавы МИД РФ Александр Грушко за руку поздоровался с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовать на встрече будет генсекретарь Йенс Столтенберг. Также ожидается участие представителей 30 стран–членов НАТО.

По итогам переговоров представители сторон проведут раздельные пресс-конференции, совместных заявлений не запланировано.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе проводится заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

12 января профессор Йельского университета, директор международной геополитической консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм рассказал «Известиям», что НАТО не согласится на постоянный запрет на расширение, однако может принять такую меру на длительный период.

По его словам, существуют пути к взаимоприемлемым соглашениям. К примеру, можно ждать воспроизведения мер укрепления доверия, которые были достигнуты в эпоху холодной войны. Это, в частности, транспарентность военных операций, ограничение военных операций вдоль границы России и НАТО, правила поведения для предотвращения инцидентов на море и в воздухе, которые могут привести к нежелательному конфликту.

10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. Беседа делегаций РФ и США прошла в постпредстве Соединенных Штатов в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно семь с половиной часов.

После беседы замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

Также Рябков указал на то, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя. Он подчеркнул, что Москве нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса. Кроме того, дипломат отметил, что российской стороне «надоело вести пустые разговоры» и Москве необходимы «железобетонные, юридически значимые гарантии».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.