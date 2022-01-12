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В ВОЗ назвали группы риска при «Омикрон»-штамме коронавируса

ВОЗ: невакцинированные и пожилые люди подвержены наибольшему риску «Омикрона»
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Люди, которые не вакцинировались от коронавируса, а также пожилые граждане и пациенты с сопутствующими заболеваниями подвергаются наибольшему риску инфицирования «Омикрон»-штаммом. Об этом сообщили глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

«Омикрон» по-прежнему представляет собой огромную угрозу для их жизни и огромную угрозу их здоровью», — передавал 11 января слова Райана телеканал CNBC.

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Почему новый штамм «Омикрон» особо опасен

Он уточнил, что те люди, которые получили дозу вакцины, как правило, переносят COVID-19 в легкой форме. В связи с этим, по словам директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, все должны серьезно рассмотреть необходимость вакцинации.

Керкхове, в свою очередь, обратила внимание на данные ВОЗ, согласно которым смертность при «Омикроне» выше среди людей старшего возраста. При этом она добавила, что в сравнении с «Дельта»-штаммом от «Омикрона» умирает меньшая доля людей, а риск серьезного течения заболевания и госпитализации ниже. В то же время Керкхове рекомендовала не считать «Омикрон» несерьезной угрозой.

Ранее в этот день врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, что штамм коронавируса «Омикрон» станет в мире доминирующим, но до конца 2022 года переживет «падение». Он пояснил, что не имеет в виду полное исчезновение «Омикрона» к концу 2022 года. В странах с низким процентом привитых этот штамм сохранится и будет мутировать, добавил врач.

В тот же день директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник V» не требует модификаций под новый штамм «Омикрон». Этим российская вакцина отличается от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

В РФ проходит масштабная прививочная кампания. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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