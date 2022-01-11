Прямой эфир
Происшествия
В московском метро произошла драка с участием четырех человек
Мир
Медицинский вертолет рухнул возле церкви в Пенсильвании
Мир
«Аэрофлот» возобновит полеты в три города Казахстана с 15 января
Мир
В Сети появилось видео атаки радикалов на курсантов в Казахстане
Мир
В США оценили возможность достижения компромисса с РФ по вопросу расширения НАТО
Мир
В ЕС предупредили о вреде слишком частой ревакцинации для иммунитета
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для выявления штамма «Омикрон»
Армия
Около 3 тыс. военных начали учения на западе России
Общество
«Тенгизшевройл» восстановила нефтедобычу в Казахстане
Общество
Пассажирка рассказала о задержках рейсов в аэропорту Симферополя

Медицинский вертолет рухнул возле церкви в Пенсильвании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крушение вертолета возле методистской церкви в американском штате Пенсильвания 11 января называют чудом, так как никто из четырех человек на борту не пострадал, сообщает цифровой канал 6ABС Action News.

«Чудо в тайге»: после жесткой посадки Ан-28 под Томском выжили все пассажиры
Самолет экстренно сел из-за отказа двигателя

Авария произошла около 13 часов (21:00 мск) 11 января недалеко от Блумфилд-авеню. Около Объединенной методистской церкви в районе Дрексел-Хилл округа Делавэр рухнул вертолет, на борту которого находились три члена экипажа и один младенец-пациент. Источники сообщили, что вертолет вез ребенка из Мэриленда в детскую больницу Филадельфии.

После падения вертолета трое членов экипажа были доставлены в медицинский центр Ланкенау, а младенец — в детскую больницу Филадельфии. Врачи заявили, что никто не получил опасных для жизни травм.

«Это чудо. Это абсолютное чудо», — сказал старший офицер полиции города Верхний Дарби Тимоти М. Бернхардт.

Один человек, живущий неподалеку, сказал, что видел, как вертолет пытался приземлиться перед тем, как подпрыгнул и завалился на бок.

Причина авиапроисшествия устанавливается.

Ранее, 9 января, в Лос-Анджелесе полицейские спасли летчика из разбившегося легкомоторного самолета за несколько секунд до того, как упавшее на железнодорожные пути воздушное судно протаранил поезд. По данным правоохранителей, двигатели самолета потеряли тягу, что стало причиной снижения воздушного судна и последующего жесткого приземления.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022