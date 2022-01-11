Медицинский вертолет рухнул возле церкви в Пенсильвании

Крушение вертолета возле методистской церкви в американском штате Пенсильвания 11 января называют чудом, так как никто из четырех человек на борту не пострадал, сообщает цифровой канал 6ABС Action News.

Авария произошла около 13 часов (21:00 мск) 11 января недалеко от Блумфилд-авеню. Около Объединенной методистской церкви в районе Дрексел-Хилл округа Делавэр рухнул вертолет, на борту которого находились три члена экипажа и один младенец-пациент. Источники сообщили, что вертолет вез ребенка из Мэриленда в детскую больницу Филадельфии.

После падения вертолета трое членов экипажа были доставлены в медицинский центр Ланкенау, а младенец — в детскую больницу Филадельфии. Врачи заявили, что никто не получил опасных для жизни травм.

«Это чудо. Это абсолютное чудо», — сказал старший офицер полиции города Верхний Дарби Тимоти М. Бернхардт.

Один человек, живущий неподалеку, сказал, что видел, как вертолет пытался приземлиться перед тем, как подпрыгнул и завалился на бок.

Причина авиапроисшествия устанавливается.

Ранее, 9 января, в Лос-Анджелесе полицейские спасли летчика из разбившегося легкомоторного самолета за несколько секунд до того, как упавшее на железнодорожные пути воздушное судно протаранил поезд. По данным правоохранителей, двигатели самолета потеряли тягу, что стало причиной снижения воздушного судна и последующего жесткого приземления.