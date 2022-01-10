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В США пилота упавшего самолета спасли за секунды до тарана поезда

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В Лос-Анжелесе полицейские спасли летчика из разбившегося легкомоторного самолета за несколько секунд до того, как упавшее на железнодорожные пути воздушное судно протаранил поезд. Инцидент произошел 9 января и был запечатлен на видео. На кадрах можно увидеть, что стражам порядка удалось извлечь пилота из самолета и оттащить на безопасное расстояние от путей за 5 секунд до аварии с поездом.

Пользователи соцсетей назвали правоохранителей героями и порадовались, что инцидент завершился благополучно.

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«Офицеры округа Foothill продемонстрировали героизм, быстро отреагировав на случившееся. Они спасли жизнь пилота, совершившего экстренную посадку на железнодорожных путях недалеко от автодороги Сан-Фернандо и улицы Осборн», — отмечается в сообщении департамента полиции Лос-Анжелеса.

Уточнялось, что инцидент произошел вблизи местного аэропорта. Правоохранители установили, что двигатели самолета потеряли тягу, после чего судно начало снижение и жестко приземлилось на пути. На борту самолета находился только летчик.

Мужчина был доставлен в местный травмпункт, сведений о состоянии его здоровья пока не поступало.

Ранее, 22 декабря, стало известно, что катапультировавшийся в момент аварии из вертолета ВВС госсекретарь жандармерии Мадагаскара, дивизионный генерал Серж Желэ 12 часов плыл с места падения к берегу.

Желэ и еще один солдат катапультировались в море, и им удалось вплавь добраться до города Махамбо.

На видео, опубликованном в социальных сетях, 57-летний генерал, сильно уставший, лежит в шезлонге, всё еще одетый в форму.

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