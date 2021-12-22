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Генерал на Мадагаскаре проплыл 12 часов в море после крушения вертолета

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Катапультировавшийся в момент аварии из вертолета ВВС госсекретарь жандармерии Мадагаскара, дивизионный генерал Серж Желэ 12 часов плыл с места падения к берегу. Об этом 22 декабря сообщает NDTV.

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Желэ и еще один солдат катапультировались в море, и им удалось вплавь добраться до города Махамбо.

На видео, опубликованном в социальных сетях, 57-летний генерал, сильно уставший, лежит на шезлонге, все еще одетый в форму.

«Мое время умирать еще не пришло», — сказал он, добавив, что замерз, но не ранен.

Вертолет ВВС Мадагаскара, на борту которого находились Желэ и еще три человека, разбился во второй половине дня 20 декабря. Госсекретарь, отвечающий за национальную жандармерию, возвращался со встречи с премьер-министром Мадагаскара и министром обороны.

Министерство обороны Мадагаскара сообщило, что все четыре человека, находившиеся на борту вертолета, пропали без вести, однако впоследствии Желэ и еще один пассажир были найдены. В ведомстве рассказали, что поиски двух оставшихся солдат продолжаются, на воду был спущен еще один катер.

Ранее, 8 декабря, начальник штаба обороны Вооруженных сил (ВС) Индии генерал Бипин Рават и его супруга погибли при крушении вертолета в индийском штате Тамилнад. Военный вертолет Ми-17В-5 разбился из-за неблагоприятных погодных условий. В местности, где упал вертолет, наблюдался сильный туман.

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