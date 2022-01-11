В ВОЗ призвали к разработке новых вакцин от коронавируса

Существующие вакцины от коронавирусной инфекции необходимо обновить и усовершенствовать для борьбы с новыми штаммами, включая «Омикрон». Об этом говорится в распространенных во вторник, 11 января, новых рекомендациях Технической консультативной группы по составу вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«До тех пор, пока такие вакцины не станут доступными, а вирус мутирует, состав существующих препаратов от COVID-19 необходимо обновить, чтобы обеспечить уровень защиты против заражений вариантами, вызывающими озабоченность, включая «Омикрон», а также новыми штаммами, рекомендованный ВОЗ», — говорится в заявлении.

Также эксперты отметили, что может потребоваться обновление состава уже существующих антикоронавирусных вакцин, передает RT.

Ранее в этот день глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что свыше половины населения Европы будет инфицировано штаммом коронавируса «Омикрон» в ближайшие 6–8 недель.

Он добавил, что данный вариант COVID-19 быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

Данные, собранные за последние недели, подтверждают, что «Омикрон» обладает высокой трансмиссивностью, поскольку мутации, которые он имеет, позволяют ему легче закрепляться на клетках человека и он способен инфицировать даже тех, кто переболел или вакцинировался, отметил Клюге.

В свою очередь, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при неблагоприятном варианте прогноза развития ситуации с распространением коронавируса в России число заболевших COVID-19 в сутки может достигнуть шестизначных чисел, сообщает. телеканал «360».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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