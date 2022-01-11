Прямой эфир
Мир
Британские энергетики извинились за совет согреваться с помощью животных
Мир
На Украине призвали ускорить вступление в НАТО после событий в Казахстане
Мир
«Аэрофлот» возобновит полеты в Актобе, Костанай и Караганду с 15 января
Мир
В Сети появилось видео атаки радикалов на курсантов в Казахстане
Мир
В США оценили возможность достижения компромисса с РФ по вопросу расширения НАТО
Мир
Певица Nazима пряталась в самолете в захваченном аэропорту Алма-Аты
Мир
Глава NASA рассказал об ожидании личной встречи с Рогозиным
Мир
В Бразилии доминирующим штаммом коронавируса стал «Омикрон»
Мир
Миротворцы ОДКБ взяли под охрану еще пять объектов в Казахстане
Мир
В ВОЗ призвали к разработке новых вакцин от коронавируса
Сюжет:

В ВОЗ призвали к разработке новых вакцин от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Существующие вакцины от коронавирусной инфекции необходимо обновить и усовершенствовать для борьбы с новыми штаммами, включая «Омикрон». Об этом говорится в распространенных во вторник, 11 января, новых рекомендациях Технической консультативной группы по составу вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Штамм это значит: как «Омикрон» распространился в РФ за праздники
Эпидемиологи не исключают подъема заболеваемости после январских каникул

«До тех пор, пока такие вакцины не станут доступными, а вирус мутирует, состав существующих препаратов от COVID-19 необходимо обновить, чтобы обеспечить уровень защиты против заражений вариантами, вызывающими озабоченность, включая «Омикрон», а также новыми штаммами, рекомендованный ВОЗ», — говорится в заявлении.

Также эксперты отметили, что может потребоваться обновление состава уже существующих антикоронавирусных вакцин, передает RT.

Ранее в этот день глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что свыше половины населения Европы будет инфицировано штаммом коронавируса «Омикрон» в ближайшие 6–8 недель.

Он добавил, что данный вариант COVID-19 быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

Данные, собранные за последние недели, подтверждают, что «Омикрон» обладает высокой трансмиссивностью, поскольку мутации, которые он имеет, позволяют ему легче закрепляться на клетках человека и он способен инфицировать даже тех, кто переболел или вакцинировался, отметил Клюге.

В свою очередь, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при неблагоприятном варианте прогноза развития ситуации с распространением коронавируса в России число заболевших COVID-19 в сутки может достигнуть шестизначных чисел, сообщает. телеканал «360».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022