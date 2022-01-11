В ЕС предупредили о вреде слишком частой ревакцинации для иммунитета

Короткие периоды в четыре месяца между введением доз вакцин от коронавируса могут отрицательно отразиться на иммунной системе. Об этом сообщил руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери в ходе пресс-конференции, которая состоялась 11 января в Амстердаме.

По его словам, на сегодняшний день медики не располагают данными о четвертой дозе вакцины, из-за чего не могут подготовить соответствующие рекомендации.

«Мы обеспокоены стратегиями, которые предусматривают повторение вакцинации через короткий период. Введение бустерных доз в пределах каждых четырех месяцев может привести к проблемам с иммунным ответом. И он может быть не таким хорошим, как мы ожидаем. У нас пока нет достаточного объема данных в том, что касается четвертой дозы. Мы рассчитываем получить эти данные до того, как будем давать какие-либо рекомендации», — сказал Кавалери на пресс-конференции.

В ноябре представитель регулятора сообщал, что эксперты ЕМА изучат вопрос о необходимости повторной вакцинации. При этом, по сведениям организации, первичная вакцинация показала хорошие результаты, в том числе в борьбе с осложнениями при заражении штаммом «Омикрон».

Также представитель Европейского агентства по лекарственным средствам — организации, которая дает заключения о возможности допуска препаратов на рынок ЕС, выразил надежду на скорое признание российской вакцины «Спутник V» в Европе. Совместное исследование Центра Гамалеи и Института Спалланцани (Италия), доказали, что ревакцинация «Спутником» нейтрализует вирус и защищает от нового штамма «Омикрон».

Сегодня в России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

По данным Минздрава, в новогодние праздники от коронавирусной инфекции привились и ревакцинировались 759 тыс. человек, тогда как до Нового года этот показатель был в разы больше. Запись на прививку проходит без сбоев, сделать ее можно бесплатно в любом из вакцинальных пунктов.