На Украине назвали агрессивной и неадекватной политику Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ведет слишком агрессивную тактику по отношению к западным государствам. Об этом 11 января заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны и экс-министр финансов Александр Данилюк.

По его мнению, складывается впечатление, будто Зеленский «сидит и руководит всем миром».

«Это выглядит абсолютно неадекватно, особенно, когда это доходит до Вашингтона, который видит всё», — сказал политик в эфире 4-го канала.

Также Данилюк считает, что «мир уже устал от Украины», и в этом в том числе есть вина главы государства.

«Несмотря на то что Украина сейчас снова на первых позициях в мире из-за потенциальной агрессии РФ, мир уже устал от Украины. К сожалению, в этом есть и вина Владимира Зеленского, потому что он не построил партнерских отношений, доверия и желания поддерживать украинскую власть», — пояснил он.

4 января бывший глава МИД страны Павел Климкин охарактеризовал политику на Украине как «лютый треш». Любые правила в борьбе, которую ведут друг с другом украинские политики, просто отсутствуют, подчеркнул он.

Зеленский привел к власти такую команду, которая вызывает стыд у жителей и усталость у мирового сообщества, заявил в тот же день экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. Он отметил, что люди, находящиеся у власти, не соответствуют занимаемым должностям.

Ранее, 29 декабря, были опубликованы результаты опроса, согласно которым почти 50% украинцев назвали Зеленского разочарованием года.