На Украине охарактеризовали политику в стране как «лютый треш»
В текущий момент украинская политика — «лютый треш», идет борьба без правил за влияние на «политическом олимпе». Таким образом прокомментировал ситуацию, которая сложилась на Украине, в беседе с каналом «Украина 24» бывший глава МИД страны Павел Климкин.
Любые правила в борьбе, которую ведут друг с другом украинские политики, просто отсутствуют, подчеркнул Климкин.
Речь идет даже не о «войне на уничтожение», а неких боях без правил.
Цель украинских политиков — доступ к денежным средствам и «воспроизведение себя в политике», сказал дипломат.
«Я говорю не обо всех. В украинской политике есть много достойных людей», — добавил Климкин.
Чтобы Украина быстрее присоединилась к Евросоюзу (ЕС) и НАТО, следует «перезагрузить реальность в европейскую демократию», считает он.
Украинцев в мире очень любят, уверен политик. Украина способна на «фантастические вещи», заключил Климкин.
Президент Украины Владимир Зеленский привел к власти такую команду, которая вызывает стыд у жителей и усталость у мирового сообщества, заявил в тот же день экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Мураев отметил, что люди, находящиеся у власти, не соответствуют занимаемым должностям.
Ранее, 29 декабря, были опубликованы результаты опроса, согласно которым почти 50% украинцев назвали Зеленского разочарованием года. При этом Зеленский также возглавил рейтинг «Политик года».
20 декабря данные опроса социологической группы «Рейтинг» показали, что Зеленскому доверяют лишь 38% граждан, в то время как 61% украинцев, наоборот, не верит главе государства.