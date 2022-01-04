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На Украине охарактеризовали политику в стране как «лютый треш»

Климкин: украинская политика в целом представляет собой «лютый треш»
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В текущий момент украинская политика — «лютый треш», идет борьба без правил за влияние на «политическом олимпе». Таким образом прокомментировал ситуацию, которая сложилась на Украине, в беседе с каналом «Украина 24» бывший глава МИД страны Павел Климкин.

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Любые правила в борьбе, которую ведут друг с другом украинские политики, просто отсутствуют, подчеркнул Климкин.

Речь идет даже не о «войне на уничтожение», а неких боях без правил.

Цель украинских политиков — доступ к денежным средствам и «воспроизведение себя в политике», сказал дипломат.

«Я говорю не обо всех. В украинской политике есть много достойных людей», — добавил Климкин.

Чтобы Украина быстрее присоединилась к Евросоюзу (ЕС) и НАТО, следует «перезагрузить реальность в европейскую демократию», считает он.

Украинцев в мире очень любят, уверен политик. Украина способна на «фантастические вещи», заключил Климкин.

Президент Украины Владимир Зеленский привел к власти такую команду, которая вызывает стыд у жителей и усталость у мирового сообщества, заявил в тот же день экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Мураев отметил, что люди, находящиеся у власти, не соответствуют занимаемым должностям.

Ранее, 29 декабря, были опубликованы результаты опроса, согласно которым почти 50% украинцев назвали Зеленского разочарованием года. При этом Зеленский также возглавил рейтинг «Политик года».

20 декабря данные опроса социологической группы «Рейтинг» показали, что Зеленскому доверяют лишь 38% граждан, в то время как 61% украинцев, наоборот, не верит главе государства.

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