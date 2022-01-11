Экономист раскрыл варианты снижения цен на продовольствие

Снижение цен на базовые продукты питания на деле могло бы вызвать лишь по-настоящему масштабные правительственные субсидии производителям, причем в сочетании с регулированием предельных потолков цен хотя бы на самое необходимое в рационе питания. Об этом заявил «Известиям» Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade, комментируя 11 января доклад ООН о подорожании продуктов в мире.

«Альтернативный выход — идея продовольственных сертификатов, которые в народе проще называют карточками, для малообеспеченных семей с возможностью отоваривать их каждый месяц на определенную сумму. Такие программы уже действуют для миллионов семей во многих странах мира, и похоже, что другого способа эффективно компенсировать населению последствия инфляции никто еще пока не изобрел», — сказал экономист.

Как сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), по итогам прошлого года цены на продовольствие в мире выросли на 28,1%. Подорожание стало самым масштабным за последние годы — выросла стоимость всех основных групп сельхозпродукции, а не только зерна и масла. Рост цен связали с опасениями из-за последствий штамма коронавируса «Омикрон» для международного спроса, а также с увеличением общих для производителей издержек, в том числе на энергоносители и перевозку. Также на повышение цен повлияли локальный неурожай пшеницы и централизованные закупки в резервы.

Пушкарев считает, что отдельные продукты на прилавках не могут подешеветь надолго в течение года — разве только во время скидок и акций в крупных торговых сетях. Декабрьское снижение мировых цен на сахар и масло было, по его словам, «совсем незначительным» и произошло, скорее всего, ненадолго. Он связал его с колебаниями спроса на «локальных ценовых верхушках», малой корректировкой порядка 3% вниз и паузой после высокого взлета, которая закончится, и уже в течение ближайших трех-четырех месяцев цены «возобновят движение к пикам».

Эксперт указал, что, согласно данным из того же доклада ФАО ООН, среднее значение индекса продовольственных цен составило по итогам 2021 года 125,7 пункта, что на 28,1% выше аналогичного показателя предшествующего года. Индекс мировых цен, допустим, на молочную продукцию в декабре еще и вырос дополнительно на 1,8%.

«Таким образом, по ценам на еду налицо общая тенденция, она вызвана сверхзатратами производителей и обесцениванием покупательной способности как доллара, так и евро, всей корзины мировых валют по отношению к материальным ресурсам, включая и продовольствие», — пояснил он.

Ожидания, что инфляция в мире еще не прошла свой пик, присутствуют и в котировках акций крупных компаний, торгующих масличными культурами и зерном, включая пшеницу, овес, кукурузу: такие акции, как, например, Archer-Daniels-Midland, продолжают бить и в январе рекорды в ожидании дополнительных прибылей, добавил экономист.

Ранее 11 января научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что продуктовые карточки — реальность многих развитых стран, где они являются нормой и никакого дополнительного подтекста в себе не таят. Он допустил, что при дальнейшем росте потребительских цен правительству придется или начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, или вводить продуктовые карточки.

В Госдуме выразили мнение, что ничего страшного во введении карточек на продукты нет. Там привели в пример опыт США, где долгое время низкодоходные слои населения получали поддержку государства в виде продуктовых наборов.

В начале декабря заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах Национального дня России на выставке «Экспо-2020» заявил, что не планируется заключение новых соглашений с ритейлерами и производителями о сдерживании цен на продукты питания, так как сейчас «достаточно эффективно» сложилась работа с производителями еды, с сетями, у которых «минимальные наценки».

В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что рост цен в стране ускорился, что является чувствительной проблемой для граждан.

В Минпромторге сообщали «Известиям» 14 октября, что рекомендовали торговым сетям переходить на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов для снижения цен.

В июле глава государства заявил об обострении ситуации с ценами на базовые продукты питания в России. В Кремле говорили, что президент поручил отслеживать динамику изменения цен в рознице. По результатам мониторинга применяются соответствующие меры.