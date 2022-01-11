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Экономист РАН призвал изменить отношение к продуктовым карточкам

В РАН посоветовали не бояться введения в России продуктовых карточек
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Продуктовые карточки — реальность многих развитых стран, где они являются нормой и никакого дополнительного подтекста в себе не таят. В России же к ним особое отношение, считает экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

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«Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — рассказал он 11 января в беседе с «РИА Новости».

Гринберг добавил, что ничего дурного в продуктовых карточках для россиян нет. Это одна из мер, к которым правительство может прибегнуть в случае роста цен.

«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — отметил экономист.

В конце октября директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв объяснил, почему власти возвращаются к вопросу оказания прямой продовольственной помощи малоимущим. У этой помощи есть преимущества — она гарантирует, что люди потратят деньги именно на продовольствие, а также ее просто довести до людей, так как у всех есть банковские карты.

Осенью 2021 года Минэкономразвития предложило включить меры поддержки малоимущих россиян в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. В ведомстве полагают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства.

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