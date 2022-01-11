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Собянин сообщил о росте числа заболевших штаммом «Омикрон» в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин 11 января сообщил, что в столице растет число заболевших штаммом COVID-19 «Омикрон». Градоначальник отметил, что город находится в зоне риска.

«В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «Омикрон». И это количество, этот процент достаточно быстро нарастает», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Он уточнил, что в течение 7–10 дней возможен значительный рост заболеваемости. Собянин также сказал, что, возможно, город столкнется «с более критической ситуацией по коронавирусу, чем в предыдущие волны».

«Будем надеяться на лучшее, но готовиться к более критическому развитию событий», — добавил мэр.

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В связи в предполагаемым ухудшением эпидобстановки Собянин заявил о необходимости мобилизовать коечный фонд.

«Необходимо мобилизовать дополнительный коечный [фонд], мобилизовать систему здравоохранения, усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора и, конечно, привлекать население для вакцинации. Все эти меры стандартные, отработанные, но тем не менее в сегодняшней ситуации они приобретают новое значение», — сказал градоначальник.

Однако, по словам мэра, критического роста заболеваемости коронавирусом во время новогодних праздников в Москве не наблюдалось.

«Праздничные дни в Москве прошли более или менее спокойно, все службы работали в штатном режиме, в том числе и медицинские службы. Критического роста заболеваемости не наблюдалось. Госпитализации шли в рамках 600–750 человек в сутки, что для Москвы означает такой невысокий уровень», — сказал Собянин.

Ранее во вторник стало известно, что более 6 тыс. нарушений масочного режима выявили в транспорте Москвы за новогодние праздники, и это вдвое больше, чем за аналогичный период в 2021 году.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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