Более 6 тыс. нарушений масочного режима выявили в транспорте Москвы в праздники

Более 6 тыс. нарушений масочного режима выявили в транспорте Москвы за новогодние праздники, это вдвое больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Об этом во вторник, 11 января, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«В период с 31 декабря по 9 января проводился усиленный контроль, выявлено более 6 тыс. нарушений требований санитарных врачей в транспорте Москвы», — сказал он, добавив, что это вдвое больше, чем за новогодние праздники 2021 года.

По словам главы учреждения, в прошедшие праздники ГКУ усилил проверки за соблюдением масочного режима. Султанов призвал пассажиров уважать здоровье друг друга и соблюдать меры безопасности во время поездок на городском транспорте. Он отметил, что контроль за соблюдением антиковидных мер продолжается в усиленном режиме на всем транспортном комплексе Москвы.

Днем ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов допустил, что по окончании новогодних праздников в России может случиться подъем заболеваемости COVID-19 в связи с распространением «Омикрон»-штамма.

Как отмечала 30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова, этот штамм коронавируса в три-пять раз заразнее других вариантов инфекции. При этом первые проявления болезни наблюдаются уже на третий-пятый день после инфицирования.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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