Специалист ВОЗ назвала вероятный источник «Дельтакрона»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Дельтакрон» считают искусственно созданной мутацией во время секвенирования. Об этом написала эпидемиолог-инфекционист, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в Twitter 10 января.

«Давайте не будем использовать такие слова как «Дельтакрон», «Флурон». Пожалуйста! Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/штаммов, но этого не происходит. «Дельтакрон», вероятно, образовался из-за загрязнения образца во время секвенирования», — написала она.

Ранее в этот день ученый-генетик Дмитрий Прусс, работающий в Солт-Лейк-Сити (США), рассказал «Известиям», что чаще всего лаборатории наблюдают артефакты (ошибки) секвенирования из-за такого количество мутаций в геноме «Омикрона», что некоторые фрагменты генома не удается прочитать без ошибок.

Об ошибочной природе происхождения штамма заявил и руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он сообщил, что появление «Дельтакрона» может оказаться лабораторной ошибкой, так как получить смесь вариантов коронавируса можно при несоблюдении правил работы лаборатории. Например, если анализ проводился недостаточно опытным сотрудником.