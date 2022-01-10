Утверждено обвинительное заключение по делу об имуществе семьи Баталова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова, материалы будут направлены в Замоскворецкий суд. Об этом 10 января сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

«Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Наталии Дрожжиной, Михаила Цивина и Дмитрия Бублия», — указано на сайте ведомства.

Уточняется, что Дрожжина и Цивин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»), Бублий — по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») и ч. 1 ст. 202 УК РФ («Злоупотребление полномочиями частным нотариусом»).

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы, отметило ведомство.

В середине сентября 2020 года Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве. Члены семьи Баталова подали заявление в полицию, утверждая, что семью обманом лишили имущества, а сделали это якобы близкие друзья артиста, которые опекали его в последние годы, — супруги Наталия Дрожжина и Михаил Цивин. Как оказалось, у них имелась доверенность на недвижимость родных Баталова. Документ они оформили по просьбе самого актера, чтобы таким образом помогать его жене и дочери.

В октябре 2020 года вдову артиста Гитану Леонтенко и ее дочь Марию признали потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве. Фигурантам дела Цивину и Дрожжиной предъявили обвинение. В январе 2021 года стало известно, что на московские квартиры и кабинет Баталова столичный суд наложил обеспечительные меры.

28 апреля 2021 года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры в интересах дочери Баталова о признании недействительными заключенных с Дрожжиной договоров пожизненного содержания с иждивением.

Тогда в столичной прокуратуре уточнили, что Леонтенко, действовавшая от имени дочери Марии, под влиянием обмана подписала договоры пожизненного содержания с иждивением. Предметами договоров стали принадлежащие Марии квартира, 1/3 доли в квартире, а также нежилое помещение. На основании указанных договоров Дрожжина приобрела право собственности на принадлежащие Марии Баталовой объекты недвижимости.

4 августа 2021 года по требованию прокуратуры Москвы было возбуждено уголовное дело в отношении нотариуса, участвовавшего в оформлении сделок с недвижимостью семьи Баталова.

Алексей Баталов — советский и российский актер театра и кино, режиссер, скончался 15 июня 2017 года на 89-м году жизни.