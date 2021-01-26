Суд арестовал квартиры и мастерскую Баталова в Москве по делу об афере

На московские квартиры и кабинет народного артиста СССР Алексея Баталова, принадлежащие артистке Наталье Дрожжиной, которую обвиняют в мошенничестве, столичным судом наложены обеспечительные меры. Об этом во вторник, 26 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

«Арестована находящаяся в собственности Дрожжиной элитная квартира в Доме на набережной и нежилое помещение в этом же доме на улице Серафимовича. Кроме того, обеспечительные меры наложены на еще одну столичную квартиру артистки в центре Москвы», — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе Хамовнического суда Москвы агентству подтвердили информацию об обеспечительных мерах, но отказались уточнять, на какое именно имущество был наложен арест.

Ранее, 29 октября, адвокат актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина Анатолий Кучерена заявил, что супруги, которых обвинили в мошенничестве, готовы отдать имущество семье Баталова. Однако родственники артиста, по словам юриста, отказываются встретиться в студии Никиты Михалкова с его клиентами, чтобы обсудить данный вопрос.

26 октября Хамовнический суд Москвы не стал арестовывать Дрожжину и ее супруга по делу об имуществе семьи Баталова, несмотря на соответствующее требование следствия. Им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В этот же день старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила, что супругам предъявили обвинение.

По информации следствия, вдову скончавшегося три года назад Баталова Гитану Леонтенко и его дочь Марию обманным путем лишили доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной суммы денег.

16 октября женщину и ее дочь признали потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве. Отмечалось, что были запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам и проведена выемка книги регистрационных действий нотариуса.

В середине сентября Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве. Члены семьи Баталова подали заявление в полицию, утверждая, что семью обманом лишили имущества, а сделали это якобы близкие друзья артиста, которые опекали его в последние годы, — Дрожжина и Цивин. Как оказалось, у них имелась доверенность на недвижимость родных Баталова. Документ они оформили по просьбе самого актера, чтобы таким образом помогать его жене и дочери.