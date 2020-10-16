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Вдову и дочь актера Баталова признали пострадавшими по делу о мошенничестве

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Вдову и дочь актера Алексея Баталова признали потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает Следственный комитет России.

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«Следствием признаны потерпевшими и допрошены вдова и дочь актера. На спорное имущество наложен арест для предотвращения противоправных действий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что были запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам и проведена выемка книги регистрационных действий нотариуса.

Следователи также назначили почерковедческую судебную экспертизу и допросили свидетелей по делу. Письмо об оспаривании заключений договоров пожизненного содержания с иждивением направлено в уполномоченные органы.

По данным СК, вдова и дочь Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной суммы денег.

Супруга Баталова, Гитана Леонтенко, и его дочь Мария ранее подали заявление в полицию, утверждая, что семью обманом лишили имущества, а сделали это якобы близкие друзья Баталова, которые опекали его последние годы. У артистов Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина имелась доверенность на недвижимость родных Баталова. Документ они оформили по просьбе самого актера, чтобы таким образом помогать его жене и дочери.

Алексей Баталов — народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Он был актером Центрального театра Российской армии, МХАТ имени Горького, снимался в фильмах «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дама с собачкой» и др. Лауреат Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005). Преподавал актерское мастерство во ВГИКе. Актер умер 15 июня 2017 года.

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