Дело возбудили против оформлявшего сделки с недвижимостью Баталова нотариуса

Уголовное дело возбуждено по требованию прокуратуры Москвы в отношении нотариуса, участвовавшего в оформлении сделок с недвижимостью семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Об этом в среду, 4 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Столичная прокуратура, как уточняется, поставила на контроль результаты расследования дела о мошенничестве, возбужденного по факту манипуляций с недвижимостью семьи Баталова. Согласно данным следствия, вдова и дочь актера обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, квартиры, а также мастерской актера и крупной денежной суммы.

По результатам изучения материалов уголовного дела прокуратура Центрального округа потребовала дать уголовно-правовую оценку действиям нотариуса, который изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых вышеуказанная недвижимость перешла в собственность фигурантов уголовного дела.

Кроме того, ведомство потребовало оценить нарушение нотариусом установленного порядка совершения нотариальных действий, при которых подписи потерпевших были удостоверены без их присутствия.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования в отношении нотариуса возбуждено уголовное дело по п. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество в совершении мошенничества») и ч. 1 ст. 202 УК РФ («Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами»)», — говорится в сообщении.

В середине сентября 2020 года Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве. Члены семьи Баталова подали заявление в полицию, утверждая, что семью обманом лишили имущества, а сделали это якобы близкие друзья артиста, которые опекали его в последние годы, — супруги Наталия Дрожжина и Михаил Цивин. Как оказалось, у них имелась доверенность на недвижимость родных Баталова. Документ они оформили по просьбе самого актера, чтобы таким образом помогать его жене и дочери.

В октябре вдову артиста Гитану Леонтенко и ее дочь Марию признали потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве. Фигурантам дела Цивину и Дрожжиной предъявили обвинение. В январе текущего года стало известно, что на московские квартиры и кабинет Баталова столичный суд наложил обеспечительные меры.

28 апреля Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры в интересах дочери Баталова о признании недействительными заключенных с Дрожжиной договоров пожизненного содержания с иждивением.

Тогда в столичной прокуратуре уточнили, что Леонтенко, действовавшая от имени дочери Марии, под влиянием обмана подписала договоры пожизненного содержания с иждивением. Предметами договоров стали принадлежащие Марии квартира, 1/3 доли в квартире, а также нежилое помещение. На основании указанных договоров Дрожжина приобрела право собственности на принадлежащие Марии Баталовой объекты недвижимости.

Алексей Баталов — советский и российский актер театра и кино, режиссер, скончался 15 июня 2017 года на 89-м году жизни.