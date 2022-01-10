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В Германии назвали хамским заявление посла Украины в адрес ФРГ

В Германии назвали хамскими слова посла Украины из-за отказа ФРГ поставлять оружие
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Член комитета бундестага по международным делам Евгений Шмидт в понедельник, 10 января, в беседе с «Известиями» назвал хамскими заявления украинского посла в ФРГ Андрея Мельника на фоне отказа Берлина поставлять оружие Киеву.

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«Поведение посла Украины, в очередной раз озвучившего угрозы в адрес Германии за отказ поставлять вооружение на Украину, вызывает недоумение. По-видимому, посол совершенно не знаком с дипломатическим этикетом и позволяет себе хамские выходки, зная, что Германия терпит его на своей территории <…>, не желая ухудшить германо-украинские отношения из-за резких и неуместных заявлений посла Украины», — сказал он.

По словам депутата бундестага, Германия не поставляет вооружение в регионы военных конфликтов, что и послужило причиной отказа от поставок вооружения на Украину, которое неминуемо использовалось бы украинской стороной в конфликте на востоке страны.

Ранее в этот день Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между Германией и Украиной. По его словам, Германия несет за страну такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

В свою очередь депутат бундестага Штефан Койтер заявил «Известиям», что поставлять оружие на Украину и разжигать региональный конфликт не в интересах ФРГ. Немецкий политик также указал на то, что гость в стране должен вести себя как гость, что также относится и к послу.

В конце декабря глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине в связи с возможной военной эскалацией. Она подчеркнула, что дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности.

12 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировании возможности приобретения Киевом оружия через НАТО. Тогда он заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников.

В тот же день Мельник выразил мнение, что Киеву не стоит ждать от Берлина поставок оружия при новом канцлере Олафе Шольце. По его словам, предыдущее руководство ФРГ объясняло свой отказ в предоставлении вооружений риском развития военной эскалации конфликта в Донбассе, несмотря на «оккупацию Россией» части украинской территории. Такую же «нелогичную» позицию, уверен дипломат, Германия сохранит и при новом канцлере.

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