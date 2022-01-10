Мародеры напали на крупнейший в Казахстане художественный музей

Неизвестные в ночь на 10 января совершили нападение на крупнейший в Казахстане и один из самых больших в Азиатском регионе Художественный музей имени Кастеева. Об этом сообщает «Хабар 24».

По словам замдиректора музея Бибигуль Дандыгараевой, участники беспорядков пытались проникнуть в залы, чтобы украсть экспонаты — древнее оружие гуннов и сакских воинов. Как отмечают сотрудники музея, в руках у нападавших были ножи, периодически они размышляли вслух, не убить ли присутствующих сотрудников.

Погромщиков остановила директор музея 65-летняя Гульмира Шалабаева, доктор филологических наук. Она убедила взломавших двери мародеров не трогать ценнейшие экспонаты, так как они являются общим достоянием.

По словам кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, Музей им. Кастеева — это главный художественный и исторический музей Казахстана.

«Пожалуй, его значение для государства даже больше, чем значение Третьяковки для России, поскольку в Музее им. Кастеева собраны и национальное, и русское, и западноевропейское, и восточное искусство. А помимо этого там хранятся исторические артефакты, в частности оружие гуннов, которое собирались похитить мародеры. В основном фонде музея — более 25 тыс. экспонатов», — отметил он.

Среди жемчужин коллекции, обладающих несомненной международной ценностью, — произведения русского авангарда (Розанова, Петров-Водкин, Кончаловский), работы передвижников (Репин, Левитан, Саврасов, Верещагин) и отдельные экспонаты XVII–XVIII веков.

«Безусловно, атака на такой музей — это удар по всей нации. И можно только восхититься мужеством и выдержкой казахских музейных работников. Если бы мародерам удалось забрать древние экспонаты, то даже в случае их последующего возвращения в коллекцию им, скорее всего, был бы нанесен непоправимый ущерб», — заключил Уваров.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Там митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркивал, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана. Они помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.