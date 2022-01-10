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В ДНР обвинили Украину в создании препятствий работе ОБСЕ
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В ДНР обвинили Украину в создании препятствий работе ОБСЕ

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Украинские силовики препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявили в понедельник, 10 января, в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ <...> Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Горловка», — сказал представитель ДНР в ходе беседы с журналистами.

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Он уточнил, что украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации по вопросам прекращения огня и стабилизации (СЦКК) игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики открыли огонь по городу из миномета калибром 82 мм.

Ранее, 8 января, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Бойко заявил, что при наличии политической воли конфликт в Донбассе можно завершить за шесть месяцев. По его словам, в первую очередь Украине нужно отвести войска и принять соответствующие законы.

При этом 24 декабря 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за прошедшие две недели насчитала там в пять раз больше нарушений режима прекращения огня, отметила Захарова.

В тот же день представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, советник главы республики по внешней политике Родион Мирошник обратил внимание на то, что обстрелы территории ведутся на регулярной основе. По его словам, велика вероятность эскалации ситуации с украинской стороны, если для этого будут соответствующие внутриполитические условия.

23 декабря президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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