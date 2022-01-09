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На Украине придумали план по решению конфликта в Донбассе за полгода

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При наличии политической воли, конфликт на Донбассе можно завершить за шесть месяцев. Об этом в субботу, 8 января, заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Бойко.

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По его словам, в первую очередь Украине нужно отвести войска и принять соответствующие законы.

«Отведение войск и принятие законов, необходимых для мира, у нас бы заняло полгода. Причем большую часть этого времени нужно было бы потратить на то, чтобы объяснить людям, что другого пути, кроме дипломатического, для разрешения конфликта не существует», — цитирует слова политика пресс-служба партии.

Бойко также добавил, что развитие Украины невозможно без урегулирования конфликта на Донбассе.

Политик подчеркнул, что нынешняя власть не хочет решать вопрос мирного урегулирования конфликта на Донбассе и продолжает нагнетать военную истерию. По его мнению, парламент должен быть переизбран, потому что потерял доверие людей.

Ранее, 11 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главная цель Киева в Донбассе заключается в достижении мира через силу.

По его мнению, Вашингтону и европейским государствам необходимо вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы затянуть время и укрепить Украину, лишив Москву возможности военного «вторжения».

В тот же день представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что украинские силовики разместили в городах и поселках Донбасса тяжелое вооружение, в том числе танки.

9 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Киев перебрасывает на восток Украины к линии соприкосновения в Донбассе тяжелую артиллерию. По ее словам, речь идет, в частности, о крупнокалиберной артиллерии и бронетанковой технике.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, назвал происходящее в Донбассе напоминает геноцид.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.

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