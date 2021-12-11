Кулеба назвал главную цель Киева по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главная цель Киева в Донбассе заключается в достижении мира через силу. Об этом он рассказал в статье, опубликованной 10 декабря изданием Foreign Affairs,

Вашингтону и европейским государствам необходимо вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы затянуть время и укрепить Украину, лишив Москву возможности военного «вторжения», считает Кулеба.

Он полагает, что при соблюдении этих условий Украина сможет стать членом Североатлантического альянса. Кроме того, Киев добьется «справедливого мирного урегулирования» конфликта на юго-востоке страны, отметил Кулеба.

Кроме того, он призвал Вашингтон и его европейских союзников активизировать «усилия по сдерживанию России». По словам украинского министра, Киев вместе с партнерами уже разрабатывает «всеобъемлющий план сдерживания».

По его словам, в первую очередь следует направить Кремлю «четкие политические сигналы». Нужно убедить Россию, что Запад рассматривает Украину в качестве будущего члена Евросоюза (ЕС), а ее территориальная целостность «не обсуждается».

Во-вторых, реализация плана, предложенного Кулебой, возможна лишь в случае, если европейские союзники и США пообещают жесткие антироссийские санкции в ответ на «атаку» со стороны РФ.

«Третья и финальная часть плана — увеличение военной помощи Украине», — подытожил глава МИД Украины.

Кроме того, дипломат заверил, что российские власти якобы ищут «новое идеологическое оправдание» политического курса страны в отношении Украины. Как он сообщил, речь идет о попытке коренным образом «переписать политическое устройство» и порядок в Европе в период после холодной войны.

Ранее, 7 декабря, Джо Байден во время переговоров с Владимиром Путиным сообщил ему об обеспокоенности Вашингтона и европейских союзников из-за якобы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины.

Путин же подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

8 декабря президент РФ назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину. Он отметил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.