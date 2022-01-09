Белый дом прокомментировал слова Блинкена о миротворческих войсках РФ

Высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о присутствии российских миротворческих сил на территории иностранных государств отражают позицию Белого дома. Об этом заявил в воскресенье, 9 января, представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга.

«Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах (по гарантиям безопасности. — Ред.)», — отметил он.

Кроме того, в Белом доме подчеркнули несогласие по ряду вопросов, которые предложила Россия в контексте будущей встречи.

Днем ранее, в субботу, Блинкен, комментируя ввод российских миротворческих сил в Казахстан, заявил, что Вашингтон вынес один урок из истории, якобы, «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывание главы американской дипломатии отчаянием от отсутствия аргументов.

Кроме того, она посчитала такое заявление Энтони Блинкена хамским. И предложила ему учесть другой «урок истории», напомнив про тех, «кому не повезло увидеть у себя «дома» таких незваных гостей, как США.

Также Мария Захарова отреагировала на слова представителя американской администрации, что Вашингтон не настроен оптимистично по поводу предстоящих переговоров по безопасности с Россией, предложив каким-либо образом «поднять себе настроение».

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

Помимо прочего, Россия и НАТО дают обязательства не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной. Участники договора поддерживают диалог и взаимодействуют по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и воздушном пространстве, в первую очередь на Балтике и в Черноморском регионе.