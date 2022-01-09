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Захарова предложила США «поднять себе настроение» перед встречей с РФ

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США стоит каким-либо образом поднять себе настроение, если они сейчас не чувствуют оптимизма перед предстоящими переговорам по гарантиям безопасности с Россией. Об этом в субботу, 8 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Таким образом она отреагировала на слова представителя американской администрации, что Вашингтон не настроен оптимистично по поводу предстоящих переговоров по безопасности с Россией. Он отметил, что США идут на предстоящие переговоры «с ощущением реализма, а не оптимизма».

«Пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом», — ответила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее в субботу сообщалось, что Соединенные Штаты в рамках переговоров с Россией по безопасности планируют обсудить размещение ракет и масштабы военных учений в Европе. Белый дом собирается выяснить, серьезно ли российская сторона относится к разрешению кризиса вокруг Украины или же использует выдвигаемые ею требования для затягивания сложившейся ситуации.

В Женеве официальные лица США проследят, будет ли Россия выдвигать ранее объявленные требования или сосредоточится на размещении ракет.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

Помимо прочего, Россия и НАТО дают обязательства не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной. Стороны также подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников. Участники договора поддерживают диалог и взаимодействуют по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и воздушном пространстве, в первую очередь на Балтике и в Черноморском регионе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи, направленные на предотвращение дальнейшего нагнетания обстановки. Захарова отметила, что РФ ожидает от Соединенных Штатов ответа на предложения и конструктивной работы по проектам документов.

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