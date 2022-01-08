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США могут обсудить с РФ вопрос размещения ракет в Европе

WP: США планируют обсудить с РФ размещение ракет и учения в Европе
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Соединенные Штаты в рамках переговоров с Россией по безопасности планируют обсудить размещение ракет и масштабы военных учений в Европе. Об этом сообщает в субботу газета Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с намерениями американской администрации.

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По информации издания, Белый дом собирается выяснить, серьезно ли российская сторона относится к разрешению кризиса вокруг Украины или же использует выдвигаемые ею требования для затягивания сложившейся ситуации.

В Женеве официальные лица США проследят, будут ли их российские коллеги выдвигать уже ранее объявленные требования или вместо этого сосредоточатся на такой области, как размещение ракет, говорится в статье.

«Если русские хотят поговорить о проблемах контроля над обычными вооружениями, то обсуждение необходимо — и это повысит вероятность того, что кризис может быть найден дипломатическим путем», — заявила в интервью с Washington Post эксперт по России в Центре новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор.

Отмечается, что за переговорами в Женеве последует специальное заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе в среду и заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене в четверг.

Ранее в субботу высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что Соединенные Штаты не настроены оптимистично на предстоящие переговоры по безопасности с Россией. При этом, он добавил, что Вашингтон в рамках диалога с Россией готов рассмотреть возможность взаимных ограничений военных учений, включая полеты стратегической авиации вблизи территорий обеих стран.

В ответ официальный представить МИД РФ посоветовала американской стороне «как-то поднять себе настроение».

В тот же день пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг появившиеся в СМИ данные о якобы возможности сокращения американского военного присутствия в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Как следует из документов, альянс, в частности, должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

8 декабря президент России Владимир Путин заявил, что на Украине после принятия ее в НАТО могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны. В то же время президент США Джо Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал Путину обсудить эту тему с коллегами по альянсу.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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