В США рассказали о настрое перед переговорами по безопасности с РФ
Соединенные Штаты не настроены оптимистично на предстоящие переговоры по безопасности с Россией, заявил 8 января высокопоставленный представитель американской администрации.
«Мы идем с ощущением реализма, не оптимизма», — сказал он в ходе телефонного брифинга.
Как уточнил представитель администрации, в Белом доме будут оценивать действия РФ, а не публичные комментарии.
«Что они делают за закрытыми дверями будет важнее их заявлений», — сказал чиновник.
При этом, он добавил, что Вашингтон в рамках диалога с Россией готов рассмотреть возможность взаимных ограничений военных учений, включая полеты стратегической авиации вблизи территорий обеих стран.
«Россия заявляет, что учения США и НАТО угрожают ее безопасности. Так что мы готовы изучить возможность взаимных ограничений масштабов учений, включая (полеты) стратегических бомбардировщиков вблизи территорий друг друга, а также сухопутных маневров», — сообщил он в ходе телефонного брифинга.
Ранее в субботу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг появившиеся в СМИ данные о якобы возможности сокращения американского военного присутствия в Европе.
Представитель оборонного ведомства США также отметил, что страна не планирует менять численность своих сил в странах Балтии и Польше.
За день до этого телеканал NBC со ссылкой на знакомые с позицией американских властей источники сообщил, что представители Вашингтона на предстоящих консультациях с РФ в Женеве готовы обсудить перспективы сокращения военного присутствия США на востоке Европы при условии, что Москва также проявит готовность к таким шагам.
8 января представитель Госдепа сообщила, что Соединенные Штаты считают проблематичными призывы России к выводу американского ядерного оружия из стран НАТО в Европе.
Кроме того, в ведомстве пояснили, что американская военная помощь Украине носит оборонительный характер, однако Соединенные Штаты могут увеличить поставки вооружения в эту страны, если ситуация на границе с Россией осложнится.
Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Москва неоднократно отвергала подобные данные.