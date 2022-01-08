США назвали условие увеличения военной помощи Украине

Американская военная помощь Украине носит оборонительный характер, однако Соединенные Штаты могут увеличить поставки вооружения, если ситуация на границе с Россией осложнится. Об этом заявила 8 января высокопоставленный представитель госдепартамента.

«Если Россия <...> вторгнется на Украину, мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные материалы сверх того, что мы им направляем», — сказала она на специальном телефонном брифинге для журналистов.

При этом, по ее словам, все поставки оружия в страну носят сугубо оборонительный характер.

Она напомнила, что за последние семь лет сумма американской военной помощи Украине составила $2,5 млрд.

Представитель госдепартамента повторила, что на вторжение США ответят также коллективным санкционным пакетом, беспрецедентным по разрушительности последствий.

Также она отказалась комментировать информацию о поставках Киеву переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стингер». Однако, по ее словам, такой вопрос действительно обсуждался с участием США.

«Знаю, что вопрос о «Стингерах» ставился. Но конкретного ответа на данный вопрос у меня действительно нет», — заявила она.

Высокопоставленный представитель госдепартамента не ответила на вопрос, готовы ли Соединенные Штаты дать согласие на передачу Киеву ПЗРК какой-либо третьей страной, к примеру, Эстонией.

Ранее в пятнице госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обсудили пути противодействия угрозам, якобы исходящим от газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) и комплексный «пакет сдерживания России». Госсекретарь подтвердил готовность Вашингтона и дальше «конкретными действиями укреплять безопасность» Киева.

В этот же день госсекретарь сообщал, что США и их союзники на переговорах по безопасности с РФ продолжат активно добиваться дипломатической разрядки напряженности вокруг Украины. Блинкен отметил, что США дадут решительный ответ на дальнейшую агрессию РФ, но дипломатическое решение все еще возможно и является предпочтительным.

До этого, 31 декабря, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил об отсутствии у США планов на размещение ударных наступательных вооружений на Украине.

При этом 18 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил о желании страны получать от западных партнеров не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Он отметил, что защищаться с его помощью украинские военные будут сами, главное — получить его.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.