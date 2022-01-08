Прямой эфир
Происшествия
Двое детей и взрослый пострадали при взрыве газа в Дагестане
Мир
Захарова назвала высказывание Блинкена о миротворцах РФ в Казахстане хамским
Общество
Названа вероятная причина пожара в пансионате для пожилых в Кузбассе
Общество
В Москве начался сильный снегопад
Мир
Власти Казахстана взяли под контроль все здания госорганов
Мир
США назвали условие увеличения военной помощи Украине
Мир
Работу аэропорта в Актау восстановят 8 января
Мир
США посчитали проблематичным вывод своего ядерного оружия из Европы
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 января
Мир
В Британии заявили о разработке гиперзвукового оружия из-за России

Посол РФ в США оценил возможное расширение НАТО на восток

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расширение Североатлантического альянса (НАТО) на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Об этом в пятницу, 7 января, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов журналу Newsweek.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе», — отметил он.

Кроме того, Антонов назвал трансатлантический блок «рудиментом холодной войны».

Он также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО и потенциальное развертывание дополнительных западных войск и военной техники было бы неприемлемым вторжением альянса на территорию у границ России.

Ранее в пятницу британская газета Daily Telegraph написала, что НАТО может согласиться отвести свои войска подальше от границ с Россией в случае снижения напряженности на российско-украинской границе, такая возможность будет обсуждаться в ходе переговоров по гарантиям безопасности с Москвой.

В это же время ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО на переговорах не станет давать обязательства о не расширении на восток, поскольку уставные документы организации подразумевают возможность вступления в него других стран, которые того желают.

4 января российский сенатор Алексей Пушков заявил, что присоединение Украины к НАТО идет вразрез с интересами Соединенных Штатов, так как они могут оказаться втянуты в военный конфликт с Россией.

Вступление Украины в альянс исключено, заявил 2 января экс-советник бывшего украинского президента Виктора Ющенко Валерий Ивасюк.

До тех пор, пока Россия будет обладать достаточным влиянием на мировой арене, Украина не сможет присоединиться к НАТО, добавил политик.

16 декабря Зеленский указал на то, что на протяжении многих лет Украина видит себя в НАТО. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, но страны-члены НАТО не имеют единой позиции по вопросу о военной помощи государству.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021