Посол РФ в США оценил возможное расширение НАТО на восток

Расширение Североатлантического альянса (НАТО) на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Об этом в пятницу, 7 января, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов журналу Newsweek.

«Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе», — отметил он.

Кроме того, Антонов назвал трансатлантический блок «рудиментом холодной войны».

Он также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО и потенциальное развертывание дополнительных западных войск и военной техники было бы неприемлемым вторжением альянса на территорию у границ России.

Ранее в пятницу британская газета Daily Telegraph написала, что НАТО может согласиться отвести свои войска подальше от границ с Россией в случае снижения напряженности на российско-украинской границе, такая возможность будет обсуждаться в ходе переговоров по гарантиям безопасности с Москвой.

В это же время ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО на переговорах не станет давать обязательства о не расширении на восток, поскольку уставные документы организации подразумевают возможность вступления в него других стран, которые того желают.

4 января российский сенатор Алексей Пушков заявил, что присоединение Украины к НАТО идет вразрез с интересами Соединенных Штатов, так как они могут оказаться втянуты в военный конфликт с Россией.

Вступление Украины в альянс исключено, заявил 2 января экс-советник бывшего украинского президента Виктора Ющенко Валерий Ивасюк.

До тех пор, пока Россия будет обладать достаточным влиянием на мировой арене, Украина не сможет присоединиться к НАТО, добавил политик.

16 декабря Зеленский указал на то, что на протяжении многих лет Украина видит себя в НАТО. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, но страны-члены НАТО не имеют единой позиции по вопросу о военной помощи государству.