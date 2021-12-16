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Зеленский обвинил РФ в подталкивании Украины к НАТО

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Россия подтолкнула Украину к движению в сторону НАТО. Об этом 16 декабря заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

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«Я в принципе считаю, что сегодня Россия, именно она, прокладывает тот сложный путь Украины в НАТО», — сказал Зеленский, трансляция брифинга ведется на странице представителя альянса Оаны Лунгеску в Twitter.

По словам украиснкого лидера, Москва подтолкнула Киев в НАТО после 2014 года.

Как подчеркнул Зеленский, уже на протяжении многих лет Украина видит себя в альянсе. При этом он признал, что общество было разделено в вопросе членства в НАТО почти пополам.

Глава государства указал, что Столтенберг поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, однако страны–члены альянса не имеют единой позиции по вопросу о военной помощи Украине.

«Тем не менее, я здесь ощущаю полную поддержку генерального секретаря, и мы находим другие шаги для решения этих вопросов», — добавил Зеленский.

Накануне представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация на Украине вызывает беспокойство, а страны НАТО наращивают поставки вооружений, чтобы «подлить масла в огонь».

10 декабря стало известно, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе. 15 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал предложения Москвы замгоссекретаря США Карен Донфрид.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

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