НАТО может согласиться отвести войска от границ с РФ

Североатлантический Альянс (НАТО) может согласиться отвести свои войска подальше от границ с Россией, такая возможность будет обсуждаться в ходе переговоров по гарантиям безопасности с Москвой. Об этом сообщила в пятницу, 7 января, британская газета Daily Telegraph.

Как сообщило издание, альянс готов отвести войска только в случае снижения напряженности на российско-украинской границе. В частности, НАТО хочет попросить РФ отвести свои войска от границы с Украиной.

В это же время ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО на переговорах не станет давать обязательства о не расширении на восток, поскольку уставные документы организации подразумевают возможность вступления в него других стран, которые того желают.

Он подчеркнул, что Россия выдвигает США ряд «абсолютно непроходных» требований по безопасности, чтобы потом обвинить Запад в возможном срыве диалога.

Ранее в этот день госсекретарь сообщал, что Соединенные Штаты и их союзники на переговорах по безопасности с РФ продолжат активно добиваться дипломатической разрядки напряженности вокруг Украины. Блинкен отметил, что США дадут решительный ответ на дальнейшую агрессию РФ, но дипломатическое решение все еще возможно и является предпочтительным.

Также в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов выслушать озабоченности России по вопросам безопасности, но рассчитывает, что Москва также услышит обеспокоенность стран альянса.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января в Женеве. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).