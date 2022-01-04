Пушков счел вступление Украины в НАТО угрозой для США

Присоединение Украины к НАТО идет вразрез с интересами Соединенных Штатов. Таким образом российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале во вторник, 4 января, слова американского политолога Катрины ванден Хойвел об угрозе, которую представляет для США вступление Украины в альянс.

Если Украина войдет в состав НАТО, интересы безопасности США будут под угрозой. В такой ситуации США «могут оказаться втянуты в военный конфликт с Россией», считает Пушков.

Как заявила ванден Хойвел 3 января, вступление Украины в Североатлантический альянс и предоставление ей дополнительных вооружений — шаг, который нанесет ущерб безопасности Америки. Попытка принять Украину в альянс приведет к «глубоким историческим разногласиям внутри Украины и усилит озабоченность России», приводит на своем сайте слова политолога американский «Институт за публичную точность».

«Беда в том, что Катрина, с которой мы знакомы еще с середины 1990-х годов, представляет очень узкий и практически исчезающий сегмент американской политической элиты, который еще мыслит национальными интересами Америки, в то время, как 99,9 % правящего класса США мыслят исключительно в категориях американской глобальной гегемонии», — уточнил Пушков.

Вступление Украины в альянс исключено, заявил 2 января экс-советник бывшего украинского президента Виктора Ющенко Валерий Ивасюк.

До тех пор, пока Россия будет обладать достаточным влиянием на мировой арене, Украина не сможет присоединиться к НАТО, добавил политик.

Россия и США на фоне напряженности вокруг Украины планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИДов. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 31 декабря отметил, что власти России примут меры для предотвращения угроз своей безопасности, если США и НАТО не прислушаются к предложениям Москвы. При этом экс-посол США в Киеве, сотрудник американского Брукингского института Стивен Пайфер в тот же день заявил, что Вашингтон допускает ограничение военных учений Запада на Украине.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Лавров позже пояснил, что на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.