Скончался первый темнокожий обладатель «Оскара» Сидни Пуатье

Первый темнокожий актер, получивший премию «Оскар» за лучшую мужскую роль, Сидни Пуатье скончался на 95-м году жизни. Об этом 7 января сообщает TMZ.

«Офис министра иностранных дел Багамских островов подтвердил TMZ смерть Сидни ... Однако обстоятельства его кончины еще не известны, и мы не знаем, где он умер», — пишет издание.

Актер родился в 1927 году в американском городе Майами в семье выходцев с Багамских островов. За свою карьеру Пуатье снялся в десятках фильмов. За картину «Полевые лилии», вышедшую в 1963 году, был удостоен «Оскара» в номинации «лучшая мужская роль». В дальнейшем стал дипломатом. В частности, Пуатье занимал пост посла Багамских островов в Японии.