Ущерб от беспорядков в Казахстане превысил $180 млн

Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане выросла вдвое. По сообщения местной прессы, бизнес оценил убытки после погромов в $200 млн. Ранее Нацпалата предпринимателей объявила сумму в $90 млн. Нападениям подверглись 43 объекта, пострадали около 300 предприятий, передает телеканал «Известия». Основной ущерб пришелся на торговлю и общепит. Также серьезно пострадали транспорт и финансовый сектор.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.