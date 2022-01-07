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Склад загорелся на площади 2,7 тыс. кв. м в Химках

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В городском округе Химки загорелся склад на улице Рабочей. Площадь пожара, по последним данным, составляет 2, 7 тыс. кв. метров, сообщили «Известиям» в пресс-службе главка МЧС РФ.

Информация о пострадавших не поступала. К тушению пожара в настоящее время привлечены 69 человек и 20 единиц техники.

4 января нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) загорелся в Тюменской области. По данным «Известий», возгорание произошло на Антипинском предприятии, расположенном на 6-м км Старого Тобольского тракта.

24 декабря пожар произошел на заводе самосвалов в Саранске. Из здания эвакуировали 60 человек. Пострадавших и погибших не было.

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