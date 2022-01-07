Знаковое событие сейчас происходит в плоскости глобального миротворчества. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые в своей истории послала миротворческую миссию по просьбе руководства Казахстана.

5 февраля президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к партнерам по ОДКБ за помощью в связи со складывающейся ситуацией в государстве. Такое обращение было сделано в связи с тем, что руководство Казахстана расценило происходящие беспорядки как акт агрессии и посчитало необходимым преодолеть террористическую угрозу.

Надо сказать, что оперативность, с которой было принято решение по направлению миротворческой миссии ОДКБ, уникальна и вызывает уважение. В течение суток страны-участницы организации согласовали базовые параметры миссии и тут же отправили свои контингенты поддерживать стабильность Казахстана.

Стоит напомнить, что ОДКБ существует с 1992 года, на данный момент в организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Договоре о коллективной безопасности прописано: если против одного из участников совершен акт агрессии, другие страны-участницы должны оказать ему помощь, в том числе военную. До событий в Казахстане численность миротворческого контингента ОДКБ составляла 3,6 тыс. человек, но в зависимости от ситуации и решения членов организации контингент может быть увеличен.

Символично, что о направлении миротворческой миссии ОДКБ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сейчас председательствует в Совете коллективной безопасности ОДКБ. Пашинян отметил, что организация направляет Коллективные миротворческие силы «с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране».

После этого пресс-служба ОДКБ сообщила, что в состав Коллективной миротворческой миссии вошли представители всех стран-членов ОДКБ. Ключевые задачи миссии: а) охрана важных государственных и военных объектов; б) оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

Отреагировали на решение ОДКБ и в ЕС, призвав миротворцев «соблюдать суверенитет и независимость Казахстана». Перед глазами так и встает ситуационная комната в Брюсселе, карта Казахстана и европейские стратеги, рассуждающие о том, как армянские или белорусские миротворцы будут контролировать Туркестанскую область государства.

У них свой опыт, и если вспомнить ситуацию в Боснии и Герцеговине, конечно, не удивительными выглядят подобные заявления европейцев, видимо, считающих обыденным через миротворческие контингенты управлять политической системой суверенного государства.

Для многих уже очевидно, что Казахстан столкнулся с новой формой гибридной агрессии. Как показывает опыт других стран, зачастую самостоятельно справиться с этой угрозой чрезвычайно сложно, а для некоторых невозможно.

Можно с очень высокой точностью предположить, что миротворцы ОДКБ станут мишенью для критики со стороны политиков США и ЕС, так как наши геополитические противники не заинтересованы в истории успеха подобных миссий. Исходя из того, что зачастую именно они финансируют протестные движения и фактически государственные перевороты по всему миру, пример эффективного противостояния их политике будет воспринят очень болезненно.

В заключение необходимо пояснить, почему вопрос Коллективной миротворческой миссии в Казахстане крайне важен. Первое: до настоящего времени ОДКБ ведет переговоры с ООН относительно возможности участия миротворческих контингентов ОДКБ в ооновских миссиях. Однако в силу политического фактора и бюрократических проволочек конкретных договоренностей нет, хотя существуют миротворческие миссии НАТО или Африканского союза, легитимизированные ООН. Второе: миротворческая миссия — это сигнал всем крупным геополитическим игрокам и символ самостоятельности, так как теперь четко видна заявка на ведущую роль ОДКБ в стабилизации ситуаций как минимум в странах — участницах организации. Третье: в случае успешности миротворческой миссии, для многих стран это станет дополнительным стимулом подать заявку на присоединение к ОДКБ, особенно в условиях повышенной геополитической турбулентности.

Сейчас же можно только пожелать успехов представителям Коллективной миротворческой миссии в нелегкой задаче по стабилизации ситуации в Казахстане. В то же время есть уверенность, что это им точно по силам.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ

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