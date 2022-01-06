В Великобритании пригрозили санкциями против финансового сектора РФ

Великобритания и ее союзники подготовят санкции, которые будут введены в отношении российского финансового сектора в случае «вторжения» России на Украину. Об этом в четверг, 6 января, заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, выступая в палате общин британского парламента.

«Мы ясно дали понять, что любое дальнейшее военное вторжение на территорию Украины повлечет за собой масштабные последствия, включая скоординированное применение санкций, которые серьезно отразятся на российских интересах и экономике страны», — заявила Трасс.

Санкции будут направлены против российского финансового сектора и физических лиц. Великобритания продолжит оказывать Украине необходимую поддержку в сферах экономики и безопасности, добавила Трасс.

3 января российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Джо Байден не планирует вводить санкции против России, поскольку тогда у Соединенных Штатов не останется политических и экономических рычагов давления на Кремль. Кроме того, сенатор отметил, что при вводе США «адских» санкций, положение России будет усложнено, но это «даст ей полную свободу рук».

31 декабря Байден заявил о том, что предупредил президента РФ Владимира Путина во время переговоров о недопустимости военных действий в отношении Украины. Это приведет к санкциям и усилению присутствия США в Европе, пояснил американский президент. Путин в ответ предостерег от новых рестрикций, указав, что это может привести к разрыву отношений двух держав.

Несколькими днями ранее вице-президент США Камала Харрис сообщила, что из-за ситуации вокруг Украины РФ могут ждать небывалые санкции.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого, 12 января, вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В конце 2021 года в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.