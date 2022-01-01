Байден рассказал о предупреждениях Путину из-за Украины

Президент США Джо Байден заявил 31 декабря о том, что предупредил своего российского коллегу Владимира Путина о недопустимости военных действий в отношении Украины, так как это приведет к санкциям и усилению присутствия США в Европе, сообщает Reuters.

«Я ясно дал понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-либо шаги, если он вторгнется на Украину, с нашей стороны последуют серьезные санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и за это придется заплатить высокую цену», — сказал Байден журналистам в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Американский президент сообщил о «трех крупных конференциях» в январе месяце с высокопоставленными сотрудниками, о которых договорился Путин, чтобы найти решение.

«Я ясно дал понять, что это может сработать только в том случае, если он снизит эскалацию», — добавил он.



На вопрос, грозят ли Москве санкции, если она сохранит войска на границе, Байден ответил, что не собирается вести публичные переговоры на подобную тематику.

«Но мы ясно дали понять, что он (Путин — Ред.) не может — подчеркиваю, не может — продвинуться дальше в сторону Украины», — повторил Байден.

Президент Байден намерен 2 января побеседовать с украинским коллегой Владимиром Зеленским, о чем сообщил представитель Белого 31 декабря. Он подтвердит поддержку Украины, обсудит наращивание военной мощи России и рассмотрит подготовку к дипломатическим усилиям по нормализации ситуации в регионе.

Поздним вечером 30 декабря состоялись телефонные переговоры президентов России и США, они продлились 50 минут. Диалог предварял очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.

Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин сделал несколько заходов, чтобы донести до американского коллеги мысль о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности так же, как это делала бы любая другая страна, в том числе США.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).