Байден проведет телефонные переговоры с Зеленским 2 января

Президент США Джо Байден намерен 2 января провести телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом 31 декабря сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Как уточняется, в беседе с Зеленским глава Белого дома намерен подтвердить поддержку Украины Вашингтоном.

Поздним вечером 30 декабря состоялись телефонные переговоры президентов России и США, они продлились 50 минут. Диалог предварял очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.

Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин сделал несколько заходов, чтобы донести до американского коллеги мысль о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности так же, как это делала бы любая другая страна, в том числе США.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).