Харрис пообещала России «самые сильные» санкции из-за Украины

Из-за ситуации вокруг Украины Россию могут ждать санкции которых еще не было. Об этом 26 декабря заявила вице-президент США Камала Харрис.

По ее словам, Вашингтон координирует свою позицию с союзниками, напрямую доводя до сведения Москвы, что «не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность»

«Мы работаем с нашими союзниками... и очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше», — сказала она в эфире телеканала CBS.

25 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) уже подготовил санкции против России на случай возможной эскалации ситуации вокруг Украины.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

22 декабря министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что новые экономические санкции против России в связи с ситуацией на Украине были бы очень обременительны, никто этого не хочет.

Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщило, что Вашингтон может ввести жесткие меры против российского импорта в случае «вторжения» России на Украину. Речь идет о ввозе смартфонов, основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах России по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Как указал президент, «есть ощущение, что нас предупреждают».