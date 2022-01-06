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В МИД РФ назвали события в Казахстане инспирированными извне
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В МИД РФ назвали события в Казахстане инспирированными извне

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Россия рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственно подорвать безопасность и целостность государства. Об этом 6 января заявили в пресс-службе МИД РФ.

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«Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства», — указано в публикации.

Как подчеркнули в ведомстве, российская сторона заинтересована в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Казахстане.

«Российская Федерация продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей», — указали в министерстве.

Ранее в этот день в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. От России в состав миссии ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Решение о том, чтобы направить в Казахстан миротворческие силы, в ОДКБ приняли после обращения президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Глава государства попросил страны ОДКБ оказать республике помощь в преодолении «террористической угрозы».

Токаев заявил о погибших среди силовиков, более 300 пострадали. По его словам, именно группы террористов захватывают здания и объекты инфраструктуры, помещения, где находится оружие, и ведут бои с курсантами училищ. Он отметил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Как уточняет гостелеканал «Хабар 24» со ссылкой на данные минздрава Казахстана, в результате массовых беспорядков пострадали более тысячи людей, из них 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают и на врачей, более десяти медиков получили травмы.

В комендатуре Алма-Аты, в свою очередь, сообщили, что число погибших в городе силовиков выросло до 13, двое из них обезглавлены. Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

На протяжении всей ночи в Алма-Ате не утихали беспорядки. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Кроме того, правоохранители города сообщили о предпринятой ночью попытке штурма здания полиции, десятки нападавших были ликвидированы.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.

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