Число пострадавших в ДТП с участием 50 авто под Тулой возросло до 14

Число пострадавших в массовом ДТП с участием порядка 50 машин в Тульской области возросло до 14 человек. Как сообщили «Известиям» в экстренных службах, у обратившихся за медицинской помощью нет тяжелых травм.

ДТП в Тульской области произошло ранее 5 января. Отмечалось, что среди пострадавших также были дети. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Четверо мужчин и одна женщина были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Еще четверым пострадавшим оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Как сообщили в региональном управлении МВД, 118 машин столкнулись за сутки на пяти участках трассы М-4 «Дон» в Тульской области. Сразу несколько массовых аварий произошло всего за полчаса в период с 12:30 до 13:00 мск из-за снегопада.

Сотрудниками Госавтоинспекции принимаются меры по ликвидации последствий ДТП и нормализации движения транспортных средств.