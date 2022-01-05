В МВД назвали причину массовых ДТП на трассе «Дон» в Тульской области

Почти 120 машин столкнулись за сутки на пяти участках трассы М-4 «Дон» в Тульской области, сообщили 5 января в пресс-службе управления МВД России по региону.

Так, сразу несколько массовых аварий произошло всего за полчаса в период с 12:30 до 13:00 мск из-за снегопада.

В Ефремовском районе на 284-м км в направлении Москвы столкнулись около 30 автомобилей. На участке 284–286-й км в направлении Воронежа столкнулись 16 машин, а в Киреевском районе на 217-м км в направлении столицы столкнулись 55 транспортных средств.

Кроме того, на 216-м км в направлении Воронежа столкнулись 10 автомобилей, пострадали четыре человека. В Веневском районе на 177-м км столкнулись семь транспортных средств. Всего за сутки зафиксировано столкновение 118 машин. В течение нескольких часов движение было перекрыто на участках трассы, где произошли ДТП, в обоих направлениях.

Всего в результате ДТП пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.

«По предварительной информации, причиной совершения данных дорожно-транспортных происшествий стало резкое ухудшение погодных условий, выразившееся в выпадении мощных снежных зарядов», — указали в ведомстве.

Сотрудниками Госавтоинспекции принимаются меры по ликвидации последствий ДТП и нормализации движения транспортных средств.

Ранее 5 января было опубликовано видео с места аварии с участием почти 50 авто на трассе «Дон». На кадрах также можно заметить, что в аварии были повреждены автобус, несколько легковых и грузовых автомобилей.