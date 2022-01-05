Двое детей и девять взрослых пострадали в массовом ДТП под Тулой

В массовом ДТП в Тульской области пострадали 11 человек. Об этом в среду, 5 января, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

«В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе двое детей. В районе происшествия образовался затор в сторону Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие дети были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Четверо мужчин и одна женщина доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Еще четверым пострадавшим оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Ранее сообщилось о восьми пострадавших.

Кроме того, в пресс-служба прокуратуры региона сообщили, что автомобиль скорой помощи, приехав на место массового ДТП для оказания пострадавшим медицинской помощи, также попал в аварию.

По предварительным данным, машина скорой помощи получила незначительные повреждения, серьезно никто не пострадал.

ДТП в Тульской области на трассе М-4 «Дон» произошло ранее в этот день. По последним данным, в аварию попали 50 автомобилей. Движение не остановлено, осуществляется по объездному пути.

На месте работают спасатели, также туда выдвинулся передвижной пункт обогрева.