На трассе М-4 под Тулой столкнулись 50 автомобилей

В Тульской области произошло ДТП с участием 50 автомобилей. В аварии пострадало восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Из опубликованного ранее сообщения МЧС России следует, что крупное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в 13:15. В районе происшествия образовался затор в сторону Москвы. Движение не остановлено, осуществляется по объездному пути.

На месте работают спасатели, также туда выдвинулся передвижной пункт обогрева.

Ранее в этот день в Гдовском районе Псковской области экскурсионный автобус съехал в кювет. Внутри находилось 25 человек, в том числе двое детей. В настоящее время обстоятельства аварии и информация о пострадавших устанавливаются.

3 января рейсовый автобус съехал в кювет на автодороге Екатеринбург–Серов в Свердловской области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. В автобусе находились 40 пассажиров и два водителя, никто из них не пострадал.