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В Псковской области экскурсионный автобус с 25 людьми съехал в кювет

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В Гдовском районе Псковской области экскурсионный автобус съехал в кювет. Об этом в среду, 5 января, сообщил представитель экстренных служб «РИА Новости».

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«На автодороге в Гдовском районе съехал в кювет экскурсионный автобус, в котором находились 25 человек, в том числе двое детей», — заявил он.

В настоящее время обстоятельства аварии и информация о пострадавших устанавливаются.

3 января рейсовый автобус съехал в кювет на автодороге Екатеринбург–Серов в Свердловской области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

В автобусе находились 40 пассажиров и два водителя, никто из них не пострадал. Пассажирам помогли добраться до Екатеринбурга водители попутного транспорта.

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